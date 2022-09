Komplizierter Green Deal - Infoplattform will Umsetzung erleichtern

Es soll teilnehmenden Unternehmen mit Information und Beratung zur Seite stehen und sich dabei voll auf die Umsetzung der existenten rechtlichen Vorgaben fokussieren. Denn die Fristen laufen. Und es gibt viele: 30 Normen und Richtlinien sollen es sein, durch die Umsetzung in nationales Recht sogar noch deutlich mehr. 80 Prozent davon betreffen Unternehmen.

Sie sind nötig, um die im Green Deal von den EU-Mitgliedsstaaten vereinbaren Ziele zu erreichen. Bis 2050 soll Europa klimaneutral sein, schon bis 2030 müssen 55 Prozent der Emissionen eingespart werden. Damit nicht jede Firma das alles allein navigieren muss, will das Energieforum mit Expertenrat Abhilfe schaffen. Außerdem soll ein Klimacheck möglich sein, der einem teilnehmenden Unternehmen aufzeigt, wie sein aktueller Stand ist.

Kreditvergabe für Nachhaltigkeit

Das wird wichtig zu wissen sein, wenn die stark ausgeweiteten Berichts- und Offenlegungspflichten in Kraft treten. Und nicht nur dafür, auch um einen Kredit zu bekommen sollte ein Unternehmen in Zukunft besser über seine Nachhaltigkeit Bescheid wissen. Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, kündigt an, dass bei der Kreditvergabe in Zukunft nicht nur die Bonität, sondern auch Nachhaltigkeitsaspekte entscheidend sein werden.