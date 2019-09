Kommunalkredit-Chef Fislag: "Brexit aus globaler Sicht irrelevant"

Am Mittwoch, beginnen in Bad Aussee die „Kommunalen Sommergespräche 2019“. Thema ist die Zukunft Europas und Investitionen in die Infrastruktur zur Erhaltung ländlichen Regionen als Wirtschaftsfaktor. Der KURIER sprach aus diesem Grund mit einem der Gastgeber dieser Sommergespräche: Kommunalkredit-Chef Bernd Fislage.

KURIER: Als europaweiter Financier für Infrastruktur blicken Sie ja in die Zukunft. Also: Kommt die große Wirtschaftskrise?

Bernd Fislage: Im Moment gibt es Anzeichen dafür. In Summe kontrahiert global gesehen die Wirtschaft aber nur sehr leicht. An eine große Bedrohung für die Welt-Ökonomie glaube ich daher nach bisher vorliegenden Daten nicht.

Wie gefährlich ist die Lage in Italien?