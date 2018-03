Kollektivvertrag: AUA muss Angebot deutlich nachbessern

Geht es nach der Vida, so müsste die AUA für die bessere Entlohnung der Bord-Mitarbeiter einen höheren zweistelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen. Die Verhandlungen, die seit vergangenen Oktober laufen, kommen nicht vom Fleck. Lediglich ein Angebot von plus 2,1 Prozent habe die AUA vorgelegt. Bei einem Einstiegsgehalt (Kabine) von 1533 Euro bringt das 33 Euro. Für die Gewerkschaft ein No-Go. „Es muss am Ende des Monats den Mitarbeitern etwas Geld ü brig bleiben, damit sie davon leben können“, sagt Schwarcz. Viele junge Flugbegleiter würden nur über die Runden kommen, weil sie bei den Eltern wohnen.

Zum Vergleich: Ein Junior-Flugbegleiter bei der Lufthansa-Tochter Swiss erhält umgerechnet 3254 Euro brutto im Monat. Dazu muss man wissen, dass in der Schweiz Lohnniveau und Lebenshaltungskosten deutlich höher sind als hierzulande.

Zurück zur AUA: Die Vida ortet auch Abflugtendenzen bei den Piloten zu Eurowings, weil diese deutlich mehr bezahlt. Außerdem können Piloten dort schon nach drei Jahren zu Kapitänen aufsteigen, bei der AUA erst nach zwölf Jahren. Die Gewerkschaft versichert aber erneut, dass es zu Osterfeiertagen keinen Streik geben wird. Das 60-Jahres-Jubiläum der AUA am 15. Mai möchten die Personalvertreter lieber feiern als bestreiken.

Indes versteht AUA-Sprecher Peter Thier die Aufregung nicht. „Die KV-Verhandlung überlassen wir den Fachexperten. Im Verhandlungsteam sitzt die Personalchefin und der Chef des Bordpersonals“, sagt Thier zum KURIER. „Wir sind bereit über eine Anhebung der Einstiegsgehälter nachzudenken und darüber zu diskutieren“. Im Vergleich zum Markt – mit den Billigairlines – seien die AUA-Gehälter aber attraktiv.