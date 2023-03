Knappes Wasser: Coca-Cola will über Ressourcen reden

Dialogreihe

Einer der größten Getränkehersteller der Welt, Coca-Cola, will über dieses Thema offen reden. In der Dialogreihe Coca-Cola Real Talk in Kooperation mit dem KURIER diskutieren Experten, wie die Notwendigkeit eines sorgsamen Umgangs mit Ressourcen zu einem Standortvorteil in Österreich und Europa führen kann. Mit dabei sind Andreas Beckmann vom WWF, Barbara Janker vom Aquaculture Stewardship Council, Veronika Wüster, Geschäftsführerin Verband der Entsorgungsbetriebe Österreich und Herbert Bauer, General Manager von Coca-Cola HBC Österreich. Es stehen die Themen Abfallwirtschaft, Verpackungen und der Umgang mit Wasser auf dem Programm. Ganz groß ist das Thema Recycling und ob eine 100-prozentige Kreislaufwirtschaft in der Praxis überhaupt möglich ist. Auch innovative Lösungen werden gezeigt: etwa das erste Mineralwasser ohne Etikett – eine Schweizer Erfindung.

Wer dabei sein will, klickt rein: Am Donnerstag, 30. März 2023, ab 17:30 Uhr, wird der Coca-Cola Real Talk auf www.kurier.at live aus dem Dachsaal der Wiener Urania übertragen.