Klimaschutz: IV-Präsident fordert Unterstützung für Industrie

Positiv ist, dass mit dem neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden die USA wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen beitreten wollen. Damit ist einer der größten Emittenten wieder an Bord. China will zumindest bis 2060 die Klimaneutralität erreichen. Europa macht zehn Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen aus, wir müssen also auf globaler Ebene zusammenarbeiten.

Wie gut ist Österreichs Industrie beim Klimaschutz?

Österreichs Industrie steht seit Jahrzehnten für Innovation und Technologie und produziert heute umweltfreundlicher denn je. Wir haben weltweit die klimafreundlichste Produktion. Nirgendwo auf der Welt wird eine Tonne Zement mit weniger –Emissionen produziert als in Österreich und auch die heimische Eisen- und Stahlindustrie ist Benchmark in der Nachhaltigkeit.