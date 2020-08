Kleine Sparer finanzieren in der Krise zunehmend Immobilien

Insgesamt entwickelt sich Crowdfunding im Immobilienbereich zum Renner. Im ersten Halbjahr wurden rund 30 Millionen Euro über die Crowd (Schwarm) für Immoprojekte eingesammelt. Das waren rund 88 Prozent aller auf diesem Wege in Österreich lukrierten Gelder. „Seit Ausbruch der Krise ist das Interesse an Veranlagungen in Wohnimmobilien stark gestiegen und auch die zumeist kurzen Laufzeiten sind ein wichtiger Pluspunkt, da sich die Anleger wegen der unsicheren wirtschaftlichen Aussichten nicht zu lange binden wollen“, sagt Tobias Leodolter, Gründer der Plattform Rendity.

In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden 11 Mio. Euro für 17 Projekte platziert, ein Plus von 120 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Investoren stieg von 1.900 auf 3.400. „Wir sollten nicht davon reden, dass wir trotz Corona ein solch herausragendes Ergebnis erzielt haben, sondern wegen Corona“, sagt Leodolter.

Rendity hat sich ganz auf sein zentrales Geschäftsfeld, Investments in Wohnbauprojekte sowie in Bestandsimmobilien wie etwa Zinshäuser, konzentriert. „Wohnen schlägt Gewerbeimmobilien bei privaten Anlegern derzeit um Längen“, so Leodolter. Hohen Stellenwert habe auch Risikostreuung: „Wir bieten viele Projekte mit überschaubaren Volumina an, weil ein großer Teil unserer Anleger lieber regelmäßig kleinere Summen veranlagt, statt ein größeres Investment in ein einzelnes Projekt vorzunehmen.“