Crowd-Investments in Immobilien steigen

Vergangenes Jahr war für die Crowdinvesting-Plattformen ein Rekordjahr. Noch nie wurde so viel Geld wie 2019 über Crowdinvesting eingesammelt: 67,06 Millionen Euro. Das entspricht 68 Prozent Plus im Vergleich zum Vorjahr. Zu diesem Ergebnis kommt das Branchenportal CrowdCircus in einer aktuellen Erhebung.Crowdinvesting ist die Aufnahme von Geld vieler kleiner Investoren meist mittels Nachrangdarlehen. Die Plattformen vermitteln dabei zwischen privaten Darlehensgebern und Projektentwicklern.

Rund 80 Prozent des eingesammelten Kapitals wurde 2019 demnach für Immobilienprojekte verwendet. 8,5 Prozent entfielen auf die Bereiche Essen und Trinken, 6,2 Prozent auf Nachhaltigkeit und der Rest auf Technologie, Energie und sonstige Branchen.