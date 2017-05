Kindersitze: Warnung vor Isofix-Gurten aus Asien

Foto: /KBA Flensburg Das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mit Sitz in Flensburg warnt vor der Benutzung von Isofix-Gurten "zur alleinigen Befestigung von Kindersitzen und Babyschalen in Kraftfahrzeugen".

"Das KBA hat festgestellt, dass die Verwendung dieser Isofix-Gurte zur alleinigen Befestigung von Kindersitzen und Babyschalen in Kraftfahrzeugen bei einem Unfall die hierbei möglicherweise auftretende Verletzung des Kindes in ihrer Schwere erhöht", heißt es in dieser Warnung. "Aus diesem Grund soll von der Verwendung abgesehen werden."

Diese Isofix-Gurte wurden von verschiedenen Anbietern im Internet verkauft, heißt es weiter. "Da diese Anbieter ihren Firmensitz überwiegend in Fernost haben, kann das KBA die Käufer in der Bundesrepublik Deutschland nicht ermitteln und informiert deshalb auf diesem Wege die Öffentlichkeit."

