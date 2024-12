Leichter zum Eigenheim: Kreditregeln werden Mitte 2025 entschärft

Diese Regeln fallen also Mitte 2025 weg. Freilich empfiehlt das FMSG den heimischen Banken weiterhin die strenge Einhaltung der Regeln. Es kann also in der Praxis gut sein, dass vom einen oder anderen Kreditnehmer, dessen Sicherheiten die Bank nicht vollends überzeugen, die Einhaltung der Kriterien weiterhin verlangt wird.

Wer also einen privaten Wohnkredit ab Mitte kommenden Jahres bei einer Bank beantragt, dürfte dann leichter die nötige Zusage bekommen. Das wird das Kreditgeschäft und damit die Bauwirtschaft ankurbeln - wenn auch nicht sofort und massiv, aber mittelfristig in Kombination mit wieder sinkenden Zinsen wird sehr wohl eine Belebung am Bau erwartet. Davon geht beispielsweise WIFO-Experte Michael Klien aus.

Helmut Ettl, Chef der Finanzmarktaufsicht FMA, sieht das heikle Thema differenzierter. Die Verordnung habe sehr wohl gewirkt, deshalb werde sie ja auch nicht mehr verlängert. Das sei aber vor allem dem "restriktiven Gesetz" geschuldet, auf dessen Basis die Verordnung 2022 erlassen worden sei. Denn nur beim für die Aufsicht sehr schwierigen Nachweis systemischer Risiken hätte die Verordnung verlängert werden können.

Ettl sagt insofern bedauernd zum KURIER: "Der Erfolg der Maßnahme verhindert also ihre Fortführung."

Optimismus nicht nachvollziehbar

Die KIM-VO sei richtig gewesen und die Kreditnachfrage sei auch nicht wegen der Verordnung, sondern vor allem wegen der stark gestiegenen Zinsen eingebrochen. Daher sei der jetzige Optimismus in der Bauwirtschaft und bei den Banken "nicht nachvollziehbar", so Ettl. Es zeige sich auch jetzt schon ein leichtes wieder Anziehen der Kreditnachfrage, weil Zinsen und Immopreise sinken, während die Einkommen real gestiegen seien. "Die Schere geht also wieder zu", so Ettl.

Gut möglich ist, dass in dieser heiklen Causa noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Wenn die Vertreter des FMSG (aus FMA, Nationalbank und Finanzministerium) im Frühjahr zur nächsten Sitzung zusammen kommen, wird darüber diskutiert werden, ob die Banken nicht mehr Eigenkapital für die Wohnkredite hinterlegen müssen, um das spezifische Ausfalls-Risiko in diesem Bereich zu begrenzen.

Ettl weist entsprechend auf das momentan "sehr günstige Risikogewicht" für private Wohnkredite auf Seiten der Banken hin. Das bedeutet: Für einen Kredit über 100 Euro muss die Bank in ihrer Bilanz derzeit nur rund einen Euro an Eigenkapital hinterlegen. Das könnte - verpflichtend - erhöht werden, was die Kreditkosten wieder steigen lassen dürfte.