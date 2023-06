Kim Kardashian mischt biedere Finanzwelt auf

Einmal im Jahr trifft sich das Who is Who der Investmentbranche in Berlin auf der Private-Equity-Konferenz Superreturn. Private Equity (PE) steht für Beteiligungskapital und fließt vornehmlich in bereits am Markt etablierte Mittelstandsunternehmen. Die Stimmung unter den rund 4.000 Teilnehmern war schon einmal besser. Denn die gestiegenen Zinsen machen Firmenübernahmen teuer und zugleich lahmt die Konjunktur.