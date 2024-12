Kika/Leiner-Pleite: NÖ erteilt Arbeitsstiftung für 600 Mitarbeiter Absage

Das Land Niederösterreich wird nach dem Konkurs der Möbelkette Kika/Leiner keine Arbeitsstiftung einrichten. "Wir sind im engen Austausch mit dem AMS", sagte Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) laut ORF. Sie gehe davon aus, dass die gut ausgebildeten Beschäftigten mit den AMS-Maßnahmen wieder am Jobmarkt fündig werden. Der NÖ Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (NÖAAB) brachte in einer Aussendung am Sonntag einen Wechsel in die Pflege für Betroffene ins Spiel.

"Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Einzelhandels haben vielfach ihren Beruf wegen des Umgangs mit Menschen gewählt", das sei auch in der Pflege gefragt, sagte Seitner. Angebote gebe es im stationären und mobilen Bereich. "Ich lade all jene, die eine Umschulung in Erwägung ziehen, ein, sich ein Bild von den vielfältigen Pflege- und Betreuungsberufen in Niederösterreich zu machen." Der Bereich zähle jedenfalls zu den krisensichersten, so Seitner. Einen finanziellen Anreiz biete die NÖ Pflegeausbildungsprämie.