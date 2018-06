Kika/Leiner: Benkos Einstieg mit Ausstiegsklausel

Stephan Fanderl, Geschäftsführer von Signa Retail, gibt zunächst Entwarnung, was drohende Filialschließungen angeht: „Das Unternehmen ist werthaltig. Wir sind uns nach sorgfältiger Analyse absolut sicher, dass das Unternehmen wieder erfolgreich aufgestellt werden kann“, lässt er per Aussendung ausrichten.

Jedenfalls seien die hundert Millionen Euro, die Benko zuschießen will, sicher nicht ausreichend, um das Filialnetz auf den neuesten Stand zu bringen. Der neue Eigentümer muss sich mit dem Investitionsstau auseinandersetzen, der sich in den vergangenen 15 Jahren aufgebaut hat. „Es wird darüber diskutiert werden müssen, ob beide Marken fortgeführt werden“, heißt es aus dem Signa-Umfeld. Es könnte also durchaus sein, dass sich der neue Eigentümer auf die Marke Leiner konzentriert, deren Image weniger angekratzt ist als jenes von Kika.

Außerdem gibt es unter den Signa-Managern die Idee, dass die Karstadt-Standorte in Deutschland womöglich um „Kika/Leiner-Möbel“ erweitert werden. Entsprechende Flächen sind jedenfalls vorhanden. Bisher werden bei Karstadt nur Wohnaccessoires angeboten.