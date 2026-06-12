Erhöhte Schadstoffwerte: Kik ruft Trinkglas zurück

Der Textildiscounter Kik hat einen Rückruf für ein Trinkglas gestartet. Grund dafür sind nach Unternehmensangaben erhöhte Werte der Schwermetalle Blei und Cadmium, die gesundheitlich bedenklich sind. Kunden werden aufgefordert, das Produkt nicht weiter zu verwenden.

Betroffen ist das "Trinkglas mit Früchten" mit einem Fassungsvermögen von 200 Millilitern, das für 1,- Euro in Kik‑Filialen verkauft wurde. Das Glas trägt die Artikelnummer 1221207 beziehungsweise P278285 und war bis 17. März 2026 im Handel erhältlich.

Andere Produkte sind laut Kik nicht betroffen.