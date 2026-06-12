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Wirtschaft

Erhöhte Schadstoffwerte: Kik ruft Trinkglas zurück

Im "Trinkglas mit Früchten" wurden erhöhte Werte von Blei und Cadmium festgestellt.
12.06.2026, 11:34

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++ THEMENBILD ++ KIK

Zusammenfassung

  • Kik ruft das "Trinkglas mit Früchten" (200 ml, Artikelnummer 1221207/P278285) wegen erhöhter Blei- und Cadmiumwerte zurück.
  • Kunden werden gebeten, das Glas nicht weiter zu verwenden und können es in jeder Filiale gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.
  • Andere Produkte sind laut Kik nicht betroffen; Rückfragen können per E-Mail an productinfo@kik.eu gestellt werden.

Der Textildiscounter Kik hat einen Rückruf für ein Trinkglas gestartet. Grund dafür sind nach Unternehmensangaben erhöhte Werte der Schwermetalle Blei und Cadmium, die gesundheitlich bedenklich sind. Kunden werden aufgefordert, das Produkt nicht weiter zu verwenden.

Betroffen ist das "Trinkglas mit Früchten" mit einem Fassungsvermögen von 200 Millilitern, das für 1,- Euro in Kik‑Filialen verkauft wurde. Das Glas trägt die Artikelnummer 1221207 beziehungsweise P278285 und war bis 17. März 2026 im Handel erhältlich. 

Andere Produkte sind laut Kik nicht betroffen.

Trinkglas mit Früchten

Trinkglas mit Früchten

Blei kann sich über längere Zeit im Körper anreichern und wird nur langsam ausgeschieden. Auch Cadmium gilt als gesundheitsschädlich, insbesondere bei erhöhter Aufnahme. Aus diesem Grund rät das Unternehmen dringend von einer weiteren Nutzung des Glases ab.

Kaufpreis wird erstattet

Kunden können das betroffene Trinkglas in jeder Kik‑Filiale zurückgeben. Der volle Kaufpreis wird erstattet, weitere Bedingungen nennt das Unternehmen nicht. Kik bittet außerdem darum, auch andere Personen zu informieren, falls das Glas verschenkt oder weitergegeben wurde.

Rückfragen können per E-Mail gestellt werden - unter der E‑Mail‑Adresse productinfo@kik.eu.

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