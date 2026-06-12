Erhöhte Schadstoffwerte: Kik ruft Trinkglas zurück
Zusammenfassung
- Kik ruft das "Trinkglas mit Früchten" (200 ml, Artikelnummer 1221207/P278285) wegen erhöhter Blei- und Cadmiumwerte zurück.
- Kunden werden gebeten, das Glas nicht weiter zu verwenden und können es in jeder Filiale gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.
- Andere Produkte sind laut Kik nicht betroffen; Rückfragen können per E-Mail an productinfo@kik.eu gestellt werden.
Der Textildiscounter Kik hat einen Rückruf für ein Trinkglas gestartet. Grund dafür sind nach Unternehmensangaben erhöhte Werte der Schwermetalle Blei und Cadmium, die gesundheitlich bedenklich sind. Kunden werden aufgefordert, das Produkt nicht weiter zu verwenden.
Betroffen ist das "Trinkglas mit Früchten" mit einem Fassungsvermögen von 200 Millilitern, das für 1,- Euro in Kik‑Filialen verkauft wurde. Das Glas trägt die Artikelnummer 1221207 beziehungsweise P278285 und war bis 17. März 2026 im Handel erhältlich.
Andere Produkte sind laut Kik nicht betroffen.
Blei kann sich über längere Zeit im Körper anreichern und wird nur langsam ausgeschieden. Auch Cadmium gilt als gesundheitsschädlich, insbesondere bei erhöhter Aufnahme. Aus diesem Grund rät das Unternehmen dringend von einer weiteren Nutzung des Glases ab.
Kaufpreis wird erstattet
Kunden können das betroffene Trinkglas in jeder Kik‑Filiale zurückgeben. Der volle Kaufpreis wird erstattet, weitere Bedingungen nennt das Unternehmen nicht. Kik bittet außerdem darum, auch andere Personen zu informieren, falls das Glas verschenkt oder weitergegeben wurde.
Rückfragen können per E-Mail gestellt werden - unter der E‑Mail‑Adresse productinfo@kik.eu.
Cadmium
Cadmium ist ein hochgiftiges Schwermetall. Aufgrund seiner Toxizität ist es in der EU seit Dezember 2011 in vielen Produkten wie Schmuck, Kunststoffen, Farben und bestimmten Metallverarbeitungen verboten (REACH‑Verordnung). Cadmium steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Eine Aufnahme kann unter anderem Lunge, Leber und Nieren schädigen. Besonders gefährlich ist das Einatmen cadmiumhaltiger Stäube.
Blei
Blei kann sich bereits bei geringer, aber langfristiger Aufnahme im Körper anreichern, da es etwa in den Knochen gespeichert und nur langsam ausgeschieden wird. Mögliche Folgen sind chronische Vergiftungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit sowie Schäden an Nervensystem, Blutbildung und Muskulatur. Besonders gefährdet sind Kinder und Schwangere. In schweren Fällen kann eine Bleivergiftung tödlich enden.
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