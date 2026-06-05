Gift-Gefahr: Baumarkt OBI ruft diesen Artikel sofort zurück

Der Baumarkt OBI ruft eine Pfanne zurück, bei der im Rahmen von Stichprobentests im Handel Mengen an Arsen festgestellt worden sind. Sie stehen im Verdacht, die menschliche Gesundheit zu gefährden. Auch bei Eisen und Mangan wurden erhöhte Werte festgestellt, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Konkret handelt es sich um das Produkt "Napoleon Gusseisenpfanne (Oval mit Griff und Servierplatte)". Die Artikelnummer lautet 7492234. Betroffen sind alle Bestände, alle Chargen.