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Wirtschaft

Lebensgefahr: Kindersirup wegen Glassplitter-Gefahr zurückgerufen

Glassplitter in einem Medikament für Kinder haben einen österreichweiten Rückruf ausgelöst. Betroffen ist ein Sirup zur Behandlung von Epilepsie.
02.06.2026, 11:46

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Rückruf für Medikament für Kinder: Sirup betroffen

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hat einen österreichweiten Rückruf des Kindermedikaments „Convulex 50 mg/ml – Sirup für Kinder“ veranlasst. Grund dafür ist ein möglicher Qualitätsmangel: In einer ursprünglich verschlossenen Flasche wurden Glassplitter entdeckt.

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Auch weitere Packungen könnten betroffen sein

Der Fund wurde von einer Privatperson gemeldet. Betroffen ist eine Braunglasflasche mit der Zulassungsnummer 17.127. Nach Angaben der Behörden kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch weitere Packungen derselben Charge Verunreinigungen enthalten.

Medikament gegen Epilepsie

Bei dem Arzneimittel handelt es sich um einen Sirup zur Behandlung bestimmter epileptischer Anfallsformen bei Kindern. Derzeit befindet sich laut AGES nur eine Charge des Produkts im österreichischen Handel. Betroffen ist die Chargennummer M00651 mit dem Ablaufdatum 31. Dezember 2030.

Die Zulassungsinhaberin G.L. Pharma GmbH leitete daraufhin einen vorsorglichen Chargenrückruf ein. Die Maßnahme soll mögliche Gesundheitsrisiken für Patientinnen und Patienten verhindern.

Betroffene Packungen können retourniert werden

Eltern und Erziehungsberechtigte werden dringend aufgefordert, Packungen der betroffenen Charge nicht mehr zu verwenden. Die Arzneimittel können in allen österreichischen Apotheken retourniert werden.

Wer unsicher ist, ob die eigene Packung vom Rückruf betroffen ist, sollte sich an die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt beziehungsweise an die Apotheke wenden.

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Bisher keine gemeldeten Gesundheitsschäden

Nach Angaben der AGES liegen bisher keine Meldungen über gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Nebenwirkungen im Zusammenhang mit dem Vorfall in Österreich vor. Dennoch betonen die Behörden, dass die Rückrufaktion eine wichtige Vorsichtsmaßnahme darstellt.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Flaschen der Charge Glassplitter enthalten, wird von einer weiteren Verwendung ausdrücklich abgeraten.

Österreich Rückruf
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