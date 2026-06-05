Salmonellen: Vorsicht bei diesen beiden Hofer-Produkten
Die Supermarktkette Hofer hat einen vorsorglichen Rückruf für zwei ihrer Produkte gestartet. Betroffen sind die "FairHOF Chicken Wings" (500 g) und die "FairHOF Gewürzten Hühner Unterkeulen" (400 g), die vom Lieferanten Hubers Landhendl GmbH stammen.
Der Rückruf wurde aufgrund einer möglichen mikrobiologischen Kontamination mit Salmonellen veranlasst.
Die betroffenen Produkte wurden ab dem 3. Juni 2026 in allen Hofer-Filialen österreichweit verkauft. Der Verkauf wurde mittlerweile gestoppt. In einer offiziellen Mitteilung wird betont, dass der Schritt der Rücknahme aus Gründen des Verbraucherschutzes erfolgt.
Produkte: FairHOF Chicken Wings 500 g und FairHOF Gewürzte Hühner Unterkeulen 400 g
In Verkehr gebracht von: HOFER
Hersteller: Hubers Landhendl GmbH
Ablaufdatum: 08.06.2026
Chargennummer: 6152007
Was Verbraucher jetzt tun sollten
Kundinnen und Kunden werden dringend dazu aufgefordert, die genannten Produkte nicht mehr zu konsumieren. Für betroffene Ware bietet Hofer eine unkomplizierte Rückerstattung an: Das Produkt kann in jeder Filiale des Discounters zurückgegeben werden, und der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kaufbelegs vollständig zurückerstattet.
Kontakt für Fragen
Für weitere Informationen können sich Verbraucher an die HOFER KG direkt wenden. Die Supermarktkette stellt bezüglich des Rückrufs aber klar, "Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist."
Wieso sind Salmonellen gefährlich?
Salmonellen sind Bakterien, die insbesondere in Lebensmitteln wie Geflügel schwere Krankheitssymptome wie Durchfall, Fieber und Bauchkrämpfe auslösen können. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Kinder und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
Betroffene sollten beim Verdacht auf eine Infektion umgehend medizinische Hilfe suchen.
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