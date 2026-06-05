Salmonellen: Vorsicht bei diesen beiden Hofer-Produkten

Die Supermarktkette Hofer hat einen vorsorglichen Rückruf für zwei ihrer Produkte gestartet. Betroffen sind die "FairHOF Chicken Wings" (500 g) und die "FairHOF Gewürzten Hühner Unterkeulen" (400 g), die vom Lieferanten Hubers Landhendl GmbH stammen. Der Rückruf wurde aufgrund einer möglichen mikrobiologischen Kontamination mit Salmonellen veranlasst.

Die betroffenen Produkte wurden ab dem 3. Juni 2026 in allen Hofer-Filialen österreichweit verkauft. Der Verkauf wurde mittlerweile gestoppt. In einer offiziellen Mitteilung wird betont, dass der Schritt der Rücknahme aus Gründen des Verbraucherschutzes erfolgt.

Die Produkte im Detail Produkte: FairHOF Chicken Wings 500 g und FairHOF Gewürzte Hühner Unterkeulen 400 g

In Verkehr gebracht von: HOFER

Hersteller: Hubers Landhendl GmbH

Ablaufdatum: 08.06.2026

Chargennummer: 6152007

Was Verbraucher jetzt tun sollten Kundinnen und Kunden werden dringend dazu aufgefordert, die genannten Produkte nicht mehr zu konsumieren. Für betroffene Ware bietet Hofer eine unkomplizierte Rückerstattung an: Das Produkt kann in jeder Filiale des Discounters zurückgegeben werden, und der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kaufbelegs vollständig zurückerstattet. Kontakt für Fragen Für weitere Informationen können sich Verbraucher an die HOFER KG direkt wenden. Die Supermarktkette stellt bezüglich des Rückrufs aber klar, "Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist."