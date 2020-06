Keuschnigg nimmt den Hut: IHS sucht Nachfolger

Das IHS ist nicht nur Forschungsinstitut, sondern hat mit der akademischen Lehre (für postgraduale Ausbildungen) auch eine Zusatz-Aufgabe, die andere Institute nicht haben. Ein Wettbewerbsnachteil, wie Keuschnigg meint. „Wir müssen viel mehr Drittmittel an Land ziehen als andere.“ Den Vorwurf, dass er weniger Aufträge akquiriert hat als sein Vorgänger Bernhard Felderer weist er zurück: „Das muss erst jemand beweisen.“ Abgesehen davon sei ein Direktor ja auch nicht dazu da, ständig Finanzlücken zu schließen. Dafür gebe es Experten.

Keuschnigg gilt als herausragender Forscher, der sich nicht in den Vordergrund drängt. Manchen war er zu still. Vor seiner knapp zwei Jahre zurückliegenden Bestellung hatte es Kritik an der Ausrichtung des Instituts gegeben. Die Industriellenvereinigung hatte damals sogar ein eigenes Forschungsinstitut (ecoaustria) gegründet.

Mit der Wahl Keuschniggs waren manche, die meinten, dass das IHS zu weit nach „links“ gedriftet sei, wieder beruhigt. Doch auf solche Debatten lässt sich Keuschnigg ohnehin nicht ein: „Mein Credo ist die soziale Marktwirtschaft. Außerdem werde ich nichts vertreten, was keine Grundlage in der akademischen Forschung hat.“ Auch das Wort „Subventionen“ hört er nicht gern: „Das ist ein Preis für Gegenleistungen.“

Vor seiner Bestellung habe es nicht einmal einen richtigen Jahresbericht gegeben, sagt Keuschnigg. Eigentlich wollte er den in Zukunft vorlegen. Das wird wohl sein Nachfolger tun müssen.

Der KURIER hatte bereits im September über den Clinch zwischen Keuschnigg und seinen IHS-Mitarbeitern berichtet.