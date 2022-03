Keine Alternative: Alukonzern AMAG ist vom russischen Gas abhängig

Die börsennotierte AMAG Austria Metall AG, der größte Aluminiumproduzent Österreichs, ist absatzmäßig von den Russland-Sanktionen und dem Krieg in der Ukraine so gut wie nicht betroffen. Auf den Konzern könnte aber ein indirektes Risiko zukommen. Die Lieferkettenprobleme bei Kunden zum Beispiel aus der Autoindustrie könnten am Ende auch auf die AMAG durchschlagen, weil die Kunden dann auch weniger Produkte von den Ranshofenern benötigen würden.

„Dieses Risiko ist da, und mich würde es wundern, wenn es uns nicht einmal in den nächsten Wochen treffen würde“, sagt Gerald Mayer, AMAG-Vorstandschef zum KURIER. „Das größte Risiko für die AMAG ist das Thema Energie.“ Die Alu-Produktion ist generell sehr energieintensiv. In Ranshofen wird recycelt, es wird 80 Prozent Alu-Schrott eingesetzt, der aus Europa stammt. Von Russland gibt es keine Abhängigkeit.