Wifo-Chef: Bei Gas-Öl-Importstopp wäre ganz Österreich in Rezession

Man sei "zutiefst betroffen von diesem barbarischen Angriffskrieg", deshalb habe man am Sitz des Wifo im Wiener Arsenal die ukrainischen Flaggen aufgezogen, so Felbermayr: "Ein Krieg in Europa macht uns alle ärmer - das sehen wir bei den Reallöhnen." Die wegen der Energie- und Rohstoffverteuerungen gekletterte Inflation lasse in Österreich die Bruttoreallöhne heuer um 2,3 Prozent fallen. Das sei der stärkste bisher gemessene Rückgang der Pro-Kopf-Löhne, seit es dazu Statistiken gebe, sagte der Wifo-Chef im Prognose-Pressegespräch. Dass die Nettolöhne nur um 1,1 Prozent fallen, sei den Entlastungseffekten der Steuerreform zu verdanken.

Das Wifo sieht die Inflationsrate heuer punktuell bis auf 7 Prozent klettern, das Institut für Höhere Studien (IHS) auf 6 1/2 Prozent. Im Gesamtjahr dürfte der Verbraucherpreisindex heuer laut Wifo um 5,8 Prozent steigen, laut IHS um 5,5 Prozent. In den Lohnverhandlungen sollte man aber besser nicht auf den VPI, sondern den BIP-Preisdeflator abstellen, da hierin nicht die - etwa via Energie - importierte Inflation dabei sei, hieß es von beiden Instituten. Das IHS etwa erwartet den Preisindex des BIP heuer bei 3,1 Prozent, deutlich unter dem VPI-Anstieg. Eine Lohn-Preis-Spirale, also "ein Replay der 70er-Jahre", sieht Felbermayr vorderhand nicht, "wenn die EZB weiter klar kommuniziert".

Einen Zeitpunkt für ein Ende des Krieges oder der Sanktionen haben weder Wifo noch IHS parat. Deshalb rechne man 2023 noch nicht mit einem Rebound-Effekt in der Konjunktur, so der Prognoseverantwortliche Helmut Hofer.