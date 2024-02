"Kein Aufatmen" trotz sinkender Inflation: Wo Österreich hinterherhinkt

Weiterhin wenig schmeichelhaft ist der internationale Vergleich. Nach Daten von Eurostat sank die Jänner-Inflation in Österreich von 5,7 auf 4,3 Prozent markant. Sie liegt damit aber noch immer weit über dem Eurozonen-Durchschnitt von 2,8 Prozent. Agenda-Austria-Ökonom Jan Kluge sagte zum KURIER: „Die Inflation ist nach wie vor hoch. Im Jänner sahen die Zahlen zwar etwas besser aus; historisch betrachtet ist die Teuerung im Jänner nach dem Weihnachtsgeschäft aber immer etwas niedriger als im Rest des Jahres. Österreich ist nach wie vor die Inflationshochburg in Westeuropa. Von Aufatmen kann keine Rede sein.“

Die niedrigsten jährlichen Inflationsraten wurden in Dänemark, Italien (beide 0,9 Prozent) sowie Lettland, Litauen und Finnland (je 1,1 Prozent) registriert. In Belgien beträgt die Inflation 1,5 Prozent. Am anderen Ende der Euro-Bandbreite finden sich Estland (5,0 Prozent), Kroatien (4,8 Prozent) sowie die Slowakei (4,4 Prozent). Gleich dahinter auf Platz vier der Länder mit der höchsten Inflation in der Eurozone kommt Österreich. Negativ-Ausreißer in der gesamten EU ist Rumänien (7,3 Prozent).

Den Hauptunterschied zu Ländern wie Belgien macht laut Baumgartner aus, wie schnell sinkende Gas-Großhandelspreise an die Endverbraucher weitergegeben werden.