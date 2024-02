Warum die Inflation sinkt, aber keiner in Jubel ausbricht

Es stimmt wohl: Die Preise für die Haushaltsenergie sinken und vor allem der Strompreis wirkt preisdämpfend. Die Spritpreise sind nicht mehr so stark gestiegen wie in den Monaten davor. Und auch die Preise bei Nahrungsmitteln steigen nicht mehr so kräftig wie noch vor Kurzem. Milch, Käse, Eier, Öle und Fette wurden billiger, Butter sogar um 17,1 Prozent im Jahresvergleich.

Und doch: Eine geringere Inflationsrate heißt ja nur, dass die Geschwindigkeit mit der die Preise angehoben werden, nachgelassen hat. Oder anders gesagt: Die aktuellen 4,5 Prozent kommen lediglich oben drauf. Seit 2021 gerechnet, beträgt die (kumulierte) Inflation aus den drei Jahren bereits 22 Prozent. Das können auch die kräftigsten Lohnerhöhungen nicht ausgleichen. Das spüren die Konsumenten, das merken sich die Verbraucher – nicht die monatlichen Daten der Statistik Austria.