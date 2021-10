Kaufkraftentwicklung: Elektronik billiger, Reparaturen teurer

Zudem ist gerade in der Industrie das Lohnniveau höher und die Beschäftigten seien in der Regel männlich und Vollzeit beschäftigt. Gerade gesamtwirtschaftlich hat sich aber in den vergangenen Jahrzehnten – Stichwort Teilzeitbeschäftigung und Frauenerwerb – viel getan. Und: Die Lohnzuwächse in der Industrie sind in der Regel höher als jene in der Gesamtwirtschaft. „In der Industrie gibt es Produktivitätsgewinne, die in Form von höheren Löhnen an die Mitarbeiter weitergegeben werden können“, sagt Baumgartner.

Wie es in Zukunft mit der Preisentwicklung weitergeht, hängt sehr stark von der Entwicklung der aktuellen globalen Probleme wie der Lieferkettenthematik und der hohen Transportkosten ab. Eine Konsequenz daraus könnte eine zumindest teilweise Rückholung der Produktion nach Europa sein, was natürlich höhere Lohnkosten und höhere Umweltauflagen bedeuten würde – eine Entwicklung, die sich direkt in den Preisen niederschlägt. „Transportkosten waren bisher kaum ein Thema“, sagt WIFO-Ökonom Baumgartner.