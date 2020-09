Katzian: Nulllohnrunde wäre "Schuss ins Knie"

Ideen, die Herbstlohnrunde aus Rücksicht auf die schwierige Lage vieler Unternehmen abzusagen, erteilt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian eine eindeutige Absage. "Eine Nullohnrunde wäre fatal, das wäre ein Schuss ins Knie", sagte der ÖGB-Chef in der ZiB 2. Die Gewerkschaften wüssten über die schwierige Lage bescheid, sie würden entsprechend verhandeln. Aber eine Nulllohnrunde würde der Wirtschaft schaden, denn schließlich gelte es, die Inlandsnachfrage stabil zu halten.

Zu sagen, "haut's Euch über die Häuser mit einer Lohnerhöhung", sei "respektlos gegenüber den Arbeitnehmern", meint Katzian.

Am 24. September Übergabe-Termin

Die Lohnrunde in der Metallbranche im September markiert traditionell den Beginn der alljährlichen Lohnverhandlungen. Die Metallarbeitgeber wollten heuer die Lohnrunde auf das nächste Jahr verschieben. Die Gewerkschaft erteilte dem Ansinnen eine klare Absage. Sie wird am 24. September das Forderungspaket für die rund 190.000 Beschäftigten in der Metallbranche den Arbeitgebern übergeben.