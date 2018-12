Kassenfusion in nur acht Monaten: Wie soll das gelingen?

Ab 1. Jänner 2020 soll das Mega-Projekt abgeschlossen sein. „Ein sehr sportlicher Zeitplan“, kommentiert Hauptverbandschef Alexander Biach. Bekanntlich ist die Fusion der gewerblichen Sozialversicherung (SVA) mit den Bauern schon einmal an der Komplexität gescheitert. So wollen etwa die Bauern ihr pauschales Beitragssystem, das sich an den Einheitswert des landwirtschaftlichen Betriebes richtet, unbedingt erhalten.

Damit bei den Krankenkassen nicht das Chaos ausbricht oder Patienten gar auf Leistungen verzichten müssen, bleiben die bisherigen Strukturen mit dem Hauptverband als Dachorganisation bis Ende 2019 bestehen. „Bei laufendem Betrieb wird bis Jahresende eine Parallelstruktur aufgebaut“, sagt Biach zum KURIER. Bis dahin bleibe er auch an der Spitze des Hauptverbandes und werde die Zeit nutzen, um bereits eingeleitete Reformen voranzutreiben. Sein Lieblingsthema: Leistungsharmonisierung.

Therapie auf Kassa

Heuer konnten 24 verschiedene Kassenleistungen harmonisiert werden, etwa Selbstbehalte für Zahnspange, Zahnersatz, Hörgeräte und Psychotherapie. Die Therapien, neben Psycho- auch Physio-, Ergo- und Logotherapie, soll es künftig in ganz Österreich vermehrt zur Gänze als Kassenleistung geben. Dazu bedarf es noch eines Gesamtvertrags mit den Ärzten. „Dann hätten wir so ziemlich alle Kassenleistungen harmonisiert“, so Biach.