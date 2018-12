Mehrheit für Kassenfusion, aber an Spar-Milliarde glaubt kaum jemand

Bei der Frage, ob es in Österreich eine Zwei-Klassen-Medizin gibt, stimmen 81 Prozent „sehr“ und „eher“ zu. Diese Kritik ist nicht neu: Schon im Vorjahr bejahten die Frage 82 Prozent.

Das Gesundheitsbarometer wird alljährlich von der Wiener Ärztekammer in Auftrag gegeben. Deren Vizepräsident, Johannes Steinhart, sieht in den Ergebnissen der Befragung einen Auftrag an die Politik: „Das System weiter krank zu sparen, ist der falsche, mehr in die allgemeine Versorgung zu investieren, ist der richtige Ansatz.“