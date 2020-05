Kasse machen bringt oft mehr als Aussitzen

Es gibt keine risikolosen Zinsen mehr, nur noch zinsenloses Risiko.“ Gewohnt launig beschrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der deutschen DekaBank, bei einem Vortrag in Wien, in welchem Dilemma Anleger stecken. Die Erträge von sicheren Staatsanleihen sind so winzig, dass sie die Inflation nicht abdecken. Schon gar nicht nach Abzug von Steuern und Spesen. Der Run auf riskantere Unternehmensanleihen hat auch dort die Kurse nach oben und im Gegenzug die Renditen nach unten getrieben.

Constantin Veyder-Malberg, Vorstand der Capital Bank, macht in diesem Zusammenhang auf eine weitere Problematik aufmerksam. Die Anleihenkurse liegen derzeit in der Regel deutlich über dem Ausgabekurs. So macht der durchschnittliche Kurs österreichischer Bundesanleihen aktuell rund 116 Prozent aus (also 16 Prozentpunkte über dem Ausgabekurs). Davon hätten aber die Anleger nur dann etwas, wenn sie die Papiere jetzt verkaufen und die Gewinne einstreifen. Denn am Ende der Laufzeit erhält der Besitzer nur den einst investierten Betrag zurück. „Das ist eine schleichende Entwertung infolge der Inflation.“

Veyder-Malberg rät, die Positionen zu verkaufen und entweder in Neuemissionen zu investieren (auch wenn diese derzeit weniger Rendite abwerfen). Oder, wenn viel mehr Geld vorhanden ist, auf eine Vermögensverwaltung zu setzen. Dabei muss der Anleger selbst keine Einzelwerte wählen; dies erledigt die Bank, was somit auch die Kosten für Gebühren beim Kauf von Einzeltiteln reduziert.