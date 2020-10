Kartoffel-Ernte: Bauern unter Preisdruck

Kamptner befürchtet, dass es bei den Verträgen für das kommende Jahr generell zu deutlichen Preisabschlägen bei Industriekartoffeln kommen wird.

Die Produzenten von Speisekartoffeln, die für Bratkartoffeln oder Salate verwendet werden, haben oft keine Lieferverträge abgeschlossen. Daher sind sie von den Preissenkungen besonders stark betroffen. Die Gastronomieschließung hat den Absatz deutlich einbrechen lassen. Die Preise sind zwischen 60 und 75 Prozent gesunken. Dazu kommt, dass es heuer nur sehr große Kartoffeln gibt, die sich im Lebensmitteleinzelhandel schlecht verkaufen.

Insgesamt beträgt die Kartoffelproduktion in Österreich, abhängig von jährlichen Schwankungen, etwa 700.000 Tonnen.

Auch in anderen EU-Ländern gibt es Probleme. Vor der Corona-Krise wurden vor allem in Belgien, Holland und Norddeutschland große Mengen an Pommes Frites produziert. Die Tiefkühlware wurde per Schiff an Länder außerhalb der EU verkauft. Die Exporte sind eingebrochen.