Ungarn knöpft den Banken Strafen ab

In Ungarn schreiben die Banken seit Jahren nur Verluste. Seit 2011 verlor die Erste Group dort mehr als 700 Millionen Euro, die RBI gut 500 Millionen. Die RBI prüft daher nun einen Rückzug aus dem Land. Aussteigen will die RBI auch aus Slowenien. Zuvor muss sie die in der Verlustzone agierende Tochter aber noch mit 40 Millionen Euro aufpäppeln.