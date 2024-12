Karriere.at prognostiziert Trendwende bei Jobanzeigen für 2025

Im laufenden Jahr sei die Zahl der Bewerbungen über die Portale "deutlich höher" gewesen als 2023, sagte der karriere.at-Chef. Das Interesse an einem Jobwechsel sei "sehr, sehr hoch". Angesichts der Wirtschaftsrezession gebe es mehr Verunsicherung in den Belegschaften und dadurch sei die Bereitschaft für Jobveränderungen gestiegen.

Der Chef des Jobportals beobachtet angesichts des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels mehr Selbstbewusstsein bei Arbeitskräften. "Junge Menschen sind sich bewusst, dass sie vom heimischen Arbeitsmarkt gebraucht werden." Der Stellenmarkt sei "zu einem Arbeitnehmermarkt geworden" , Corona sei "der Beschleuniger gewesen". "Das Fachkräftethema ist nicht gelöst. Es wird existenziell entscheidend sein", sagte Konjovic in Richtung Politik und Unternehmen.

Online-Stellenanzeigen verdrängen lokale Zeitungen

Karriere.at - zu dem auch eRecruiter, jobs.at und hokify gehört - ist die größte digitale Jobportal-Gruppe in Österreich. Gegründet wurde das Portal im Jahr 2004 von Jürgen Smid, Klaus Hofbauer und Oliver Sonnleithner in Linz. Die Gründer halten aktuell noch 51 Prozent, 49 Prozent der Anteile gehören der Schweizer Jobcloud AG. Das Geschäft mit Online-Stelleninseraten ist höchst lukrativ. Im Jahr 2023 erzielte karriere.at mit rund 235 Mitarbeitern einen Umsatz von 81,5 Mio. Euro, der Gewinn nach Steuern belief sich auf 37 Mio. Euro. 2024 gebe es beim Umsatz "einen leichten Rückgang", so Konjovic. Vor zwanzig Jahren waren die heimischen Zeitungen noch der Platzhirsch bei Stellanzeigen. "Man hat es weggegeben", kommentierte der karriere.at-CEO die Entwicklung. "Wir waren zum richtigen Moment da."