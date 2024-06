Dequalifizierung: Gut ausgebildet im völlig falschen Job

Der Mangel an Arbeitskräften im Allgemeinen und an Fachkräften im Speziellen wird in Österreich oft beklagt. Man könnte also meinen, dass top ausgebildete Krankenpfleger*innen von den Philippinen oder IT-Techniker*innen aus Indien schnell und unkompliziert in den heimischen Arbeitsmarkt integriert werden. Doch die Realität sieht oft anders aus, wie die Studien des Forschungsteams rund um Elisabeth Scheibelhofer vom Institut für Soziologie an der Universität Wien zeigen. Denn nicht selten landen gut ausgebildete Menschen in unterqualifizierten Jobs. Also Hilfsarbeiter statt Führungskraft?

„In der Sozialwissenschaft sprechen wir von Dequalifizierung, wenn Menschen unter ihren beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, also ihren erworbenen Qualifikationen, arbeiten. Qualitative Studien dazu sind bislang spärlich“, meint Elisabeth Scheibelhofer. Warum das so ist, welche Mechanismen hinter der Ungleichbehandlung von Migrant*innen stecken, untersucht die Sozialwissenschafterin und ihr Team u. a. im Rahmen des Projekts „DeMiCo“.

Als Basis der jüngsten Forschung werden nun umfangreiche Interviews mit Menschen mit Hochschulabschluss aus Zentral- und Osteuropa geführt, die in Wien in unterqualifizierten Jobs arbeiten. Anhand ihrer Lebensrealitäten sollen die Aspekte und letztlich wohl auch jene Muster aufgedeckt werden, die zu solchen Dequalifizierungsprozessen führen.