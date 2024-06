Vorbildwirkung: Von Generation zu Generation?

Das Mobility-Path-Projekt unter Leitung von Franziska Disslbacher, Assistenzprofessorin an der WU Wien, untersucht die Relevanz familiärer Voraussetzungen für Bildungs-, Berufs- und Einkommensverläufe.

Mobility-Path – was ist das?

Franziska Disslbacher: Mit diesem Forschungsprojekt wollen wir herausfinden, wie sehr der sozioökonomische Status in Österreich, gemessen an Bildung und Einkommen, davon abhängt, in welche Familie man hinein geboren wurden. Wie werden Bildungsverläufe von Kindern beeinflusst, wenn die Eltern hohe Bildung und hohes Einkommen haben? Oder umgekehrt, wenn die Eltern über wenig Bildung und finanzielle Ressourcen verfügen.

Klingt, als wäre Bildung in gewisser Weise vererbbar?

Berufe werden tatsächlich ,vererbt’, landwirtschaftliche Berufe etwa, bei Jurist*innen oder Ärzt*innen ist es ähnlich. Wir vermuten, dass die Bildungspersistenz, also der Konnex zwischen Eltern- und Kinderbildung, weiterhin hoch ist. Da dürfte sich, trotz des allgemeinen Anstieges des Bildungsniveaus, überraschend wenig verändert haben. Haben die Eltern einen Pflichtschulabschluss oder ein Studium absolviert, haben die Kinder häufig einen sehr ähnlichen Abschluss. Den Aspekt untersuchen wir.

Die Einkommensmobilität ist ein Weiterer.

Hier geht es darum, ob Töchter und Söhne von Eltern mit höherem Einkommen später auch Besserverdiener*innen sind. Dazu gibt es bislang keine validen Daten. Unsere Vermutung: Auch wenn die Bildungspersistenz hoch ist, muss das nicht auch bei den Einkommen so sein. Auch das beleuchten wir auf der Ebene aller Gemeinden, von Subgruppen, auch hinsichtlich von Mann und Frau.