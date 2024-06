Central European University: Brückenschlag ins reale Leben!

Erfahrungen sammeln

Für viele unserer Studierenden findet das Lernen nicht nur am Campus in der Quellenstraße in Wien statt. Egal, ob sie Umweltwissenschaften und -politik studieren oder im Rahmen unserer CIVICA-University Alliance aktiv sind – unsere Studierenden sammeln Erfahrungen in der realen Welt. Diese reichen von Besuchen bei den Vereinten Nationen bis zum Einüben von Fähigkeiten in Politikgestaltung und Forschung in Paris, London und Straßburg.

