Quereinsteiger: Wer braucht sie und wer nimmt sie wirklich?

Das Wundermittel

Das hinterfragte auch das Job-Portal „Xing“ und bat 150 heimische Recruiter um ihre Einschätzung. Das Ergebnis: „41 Prozent sind überzeugt, dass Quereinsteiger helfen können, den Fachkräftemangel zu lösen“, so Sandra Bascha von Xing. Mehr als die Hälfte zweifelt aber daran. Warum?

Ende September verzeichnete der Stellenmonitor des Wirtschaftsbunds 161.434 offene Stellen in Österreich. Parallel dazu waren 279.730 Personen arbeitslos gemeldet. Der naive Lösungsansatz: Diese Personen zu Quereinsteigern machen. Umschulen und in jenen Branchen einsetzen, die aktuell Bedarf haben. Klingt ideal, funktioniert aber in dieser Form nicht oder nur selten. Trotzdem wäre ein Potenzial da, den Mangel etwas zu lindern, sagt Bascha. Für Unternehmen wäre es sinnvoll, Quereinsteiger für Neubesetzungen zumindest auf dem Radar zu haben. Denn ausgebildete Qualifikationen sind nicht mehr nur das einzige ausschlaggebende Kriterium für eine Anstellung.

Neue Ansprüche

„Soziale Fähigkeiten rücken vermehrt in den Vordergrund“, erklärt der Wiener Unternehmensberater Arthur Zoglauer. „Man sucht Teamplayer, Personen mit starkem Auftreten und neuen Perspektiven.“ Das fehlende Fachwissen könne man vergleichsweise schnell anlernen. „Das nennt man Hire of Attitude, also Persönlichkeitsanstellung“, so der Experte.

Bettina Hauser, HR-Leiterin von Hofer, bestätigt das aus ihrem Recruiting-Alltag: „In unserem Bewerbungsprozess im Handel geht es vielmehr um persönliche Fähigkeiten und Eigenschaften, als um Fachwissen“, sagt sie. Motivierte Quereinsteiger, unabhängig von ihrem bisherigen beruflichen Werdegang, würden Erfahrungen, neue Kenntnisse und Motivation bringen. „Sie sind bei uns gern gesehen“, sagt die Hofer-Personalchefin.