Zweites Halbjahr 2019: „Kein Grund zur Panik"

Eine Zusammenfassung darüber, was im kommenden Halbjahr in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt, in der Politik passiert und passieren könnte. Auch in den Spitzenpositionen einiger großer Unternehmen tut sich viel – große Namen gehen, neue kommen. Zum Schluss erfolgt ein Ausblick auf die Neuerscheinungen am Buchmarkt, sowie wichtige Termine, die schon jetzt im Kalender stehen sollten.

Konjunktur

Droht eine Rezession? Österreich bleibt von all diesen Turbulenzen natürlich nicht unbeeinflusst. Grund zur Panik bestehe aber nicht, beruhigt Margit Schratzenstaller, Vizechefin des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO): „Von einer Krise oder drohenden Rezession kann überhaupt keine Rede sein.“ Der Höhepunkt im Wirtschaftszyklus ist freilich überschritten, die Hochkonjunktur vorbei.

Was heißt das in Zahlen? Nach einem kräftigen Wachstum der österreichischen Wirtschaft von im Vorjahr 2,8 Prozent erwartet das WIFO für heuer ein Plus von real 1,7 Prozent. Große Sprünge dürften auch 2020 nicht drin sein. Das WIFO erwartet 1,5 Prozent Zuwachs und ist damit jüngst etwas skeptischer geworden.

Warum gibt es weniger Wachstum? Der Hauptgrund ist der Außenhandel. „ Österreichs Exportwachstum ist durch die internationale Abschwächung zurückgegangen, statt 4,4 Prozent Plus im Vorjahr erwarten wir hier heuer 2,4 Prozent“, erklärt Schratzenstaller. Ungefähr ein Drittel der rot-weiß-roten Exporte hängt am momentan eher schwächelnden Deutschland.

„Der Boom in Mittel- und Osteuropa federt das aber etwas ab“, erläutert die Ökonomin. Die Dynamik der anderen Faktoren sei „ganz gut“: Der Konsum der privaten Haushalte wächst robust, die Unternehm en nehmen noch Geld für Investitionen in die Hand.

Arbeitsmarkt

Gibt es wieder mehr Arbeitslose? Eine Kehrseite des schwächeren Wachstums zeigt sich im Jobmarkt. Der Höhepunkt der Arbeitslosigkeit war in Österreich mit 9,1 Prozent 2015/’16 erreicht. Im heurigen Jahr sollte sich noch einmal ein Rückgang auf 7,5 Prozent ausgehen. „Das war es dann aber wohl“, sagt Schratzenstaller. Die Arbeitslosigkeit dürfte auf dem relativ hohen Niveau – verglichen mit vor der Krise – verharren.

Muss man mit mehr Konkurrenz rechnen? Während die Nachfrage nach Arbeitskräften künftig etwas schwächer ansteigt, nimmt das Angebot an Arbeitskräften unverändert zu. Viele Ältere bleiben länger im Erwerbsleben, die Beschäftigungsquote von Frauen (oft Teilzeit, aber doch) nimmt zu und ausländische Arbeitskräfte drängen, primär aus der EU, auf den Jobmarkt.

Finanzmarkt und Zinsen

Was für Pläne hat die EZB? Bis vor wenigen Wochen wurde gerätselt, wann die Europäische Zentralbank ( EZB) die erste Zinsanhebung vornehmen könnte. Sicher nicht vor Mitte 2020, war die Auskunft. Jetzt wird von den Marktteilnehmern eine Zinssenkung erwartet. Der Grund: Die Inflationserwartungen, eine Richtschnur für die EZB-Geldpolitik, sind weit unter den Zielwert von zwei Prozent gefallen.

Was sagen die Experten? Die Analysten glauben, dass die EZB jenen Zinssatz, zu dem die Banken bei ihr Geld parken, von -0,4 Prozent auf -0,6 Prozent absenken wird. Was bedeutet, dass Sparbuch-Sparer noch mehr Kaufkraft einbüßen. Die Aktienkurse sollten an sich profitieren, viel Luft nach oben wird hier aber nicht mehr gesehen. Der Vermögensverwalter DWS sieht den deutschen Aktienindex DAX am Jahresende bei 12.300 Punkten und den US-Index S&P 500 bei 3.000 Zählern. Das wären nur noch kleine Zuwächse.

Politik

Welche Themen rücken in den Fokus? Auf die Politik warten langfristige Baustellen, die einen enormen Investitionsbedarf mit sich bringen: Gemeint sind Klimawandel, Digitalisierung und Alterung. Wenn jetzt nichts in Sachen Dekarbonisierung unternommen werde, dann fielen später noch höhere Anpassungskosten an, warnt Schratzenstaller.

Die Höherqualifizierung der Arbeitskräfte für die digitale Welt gibt es nicht zum Nulltarif und auch eine alternde Gesellschaft verursacht Mehrkosten (Pflege). Sollte das Zinstief genützt werden, um sich günstig zu verschulden? Die Ökonomin rät dringend ab. Das würde den Druck nehmen, Spielraum im Budget zu schaffen. „Und irgendwann werden die Zinsen doch wieder steigen.“

Wer geht? Wer kommt?

Große Namen treten im zweiten Halbjahr von der Management-Bühne ab:

Wolfgang Eder verlässt nach 24 Jahren die voestalpine