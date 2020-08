Wiedereinstieg nach Krankenstand

Die Möglichkeit wird vor allem in größeren Unternehmen ab 250 Mitarbeitern in Anspruch genommen (bei der Erste Bank sind es rund 50 bis 60 Fälle im Jahr). Hier will die Ministerin ansetzen. „Wir möchten die Bekanntheit, vor allem bei Klein- und Mittelunternehmen, steigern“, sagt Aschbacher. Dazu soll es Informationskampagnen, auch unter der Ärzteschaft, geben.

Höltls Wunsch für Anpassungen bei der Wiedereingliederungsteilzeit von Personen mit schubhaften Erkrankungen, etwa Multiple Sklerose, möchte die Ministerin nachkommen. Sie kann sich längere Durchrechnungszeiträume bei den Krankenständen (also nicht zwingend sechs Wochen am Stück) vorstellen.

Bei der Erste Bank jedenfalls hat sich das Modell gerechnet: die Zahl der Langzeit-Krankenstände hat sich Höltl zufolge halbiert. Die Kollegenschaft würde jedenfalls Mitarbeiter bevorzugen, die zur Hälfte anwesend seien als wegen Krankenstand gar nicht.

So funktioniert der Weg zurück

Im Juli 2017 ist das Gesetz zur sogenannten Wiedereingliederungsteilzeit in Kraft getreten. Ziel ist es, dass Arbeitnehmer nach längerem Krankenstand schrittweise, also in Teilzeit, wieder in den Arbeitsprozess zurückkehren können.

Die Normalarbeitszeit darf für die Dauer von mindestens einem und maximal sechs Monaten um höchstens 50 und mindestens 25 Prozent reduziert werden.

Voraussetzungen sind u.a. ein mindestens sechswöchiger Krankenstand, eine dreimonatige Betriebszugehörigkeit und die prinzipielle Arbeitsfähigkeit.