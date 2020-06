Wie groß wird das Sommerloch?

Der Hochsommer ist Urlaubszeit. eMails werden mit Abwesenheitsnotizen beantwortet, es gibt mehr freie Parkplätze in Städten, in den Gärten reifen die Gurken. Da Letzteres (in normalen Jahren) mit einem gefühlt schleppenden Geschäftsbetrieb stattfindet und politische Ereignisse bis zum Herbst auf Eis gelegt werden, spricht man in der Medienwelt auch von der „Saure-Gurken-Zeit“. In Hinblick auf die österreichische Wirtschaft, die coronabedingt hohe Verluste verkraften muss, klingt so eine Aussicht nach einem soeben überstandenen Lockdown besonders sauer.

Milliarden-Verluste

Mehr als zwei Monate lang vegetierten ganze Branchen dahin. Allein im März verzeichnete der Handel 5,1 Milliarden Euro an nicht nachholbaren Verlusten, zeigt eine Erhebung der Statistik Austria. 6,6 Milliarden sind es in der Herstellung von Waren, 1,8 Milliarden im Bau, 1,7 Milliarden bei Finanzdienstleistungen und 1,6 Milliarden Euro in der Beherbergung und Gastronomie.

Was die Wirtschaft jetzt dringend braucht, ist Schwung. Doch noch ist die Krise nicht vorbei, die Arbeitslosigkeit im Land ist hoch und die Kauflaune der Konsumenten getrübt. „Konsum ist Psychologie“, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. „Erst wenn die Menschen Sicherheit ob ihrer Arbeitsplätze und Planbarkeit haben, gehen sie wieder gerne shoppen.“ Geht es also vom Sommerloch ins Corona-Loch?

Sparmodus

Das Konsumbarometer zeigt historische Tiefstände, die Österreicherinnen und Österreicher schnallen den Gürtel enger. „Ein Drittel der Kunden kauft in der Krise deutlich weniger, 14 Prozent sogar nur lebensnotwendige Güter“, sagt Will. Gespart wird vor allem bei Freizeitaktivitäten, Kleidung und Urlaub. Der zögerliche Konsum trifft im Einzelhandel damit vor allem jene Produkte, die im Sommer ohnehin weniger gekauft werden: „Das betrifft etwa Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Elektro-Geräte“, zählt Will auf.

Für den Handel prognostiziert er: „Das Sommerloch wird ausgeprägter sein als üblich.“ Die Unsicherheit in der Bevölkerung trifft auch den österreichischen Tourismus, der Jahr für Jahr neue Nächtigungsrekorde verzeichnet hatte. Der Corona-Sommer könnte das erste richtige Sommerloch der Branche werden. Auch, wenn zahlreiche Werbekampagnen sich bemühen, Stimmung zu entfachen – „Rekordnächtigungen wie im Vorjahr wird die Branche nicht einfahren“, sagt Oliver Fritz, Tourismusexperte des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo).

Keine Urlaubsstimmung

Fritz zeichnet ein pessimistisches Szenario: „Mai und Juni fallen in dieser Saison schon weg, diese Verluste sind nicht mehr aufzuholen. Zudem haben viele Arbeitnehmer ihre Urlaubsbestände bereits während der Krise abgebaut und damit fällt der Sommerurlaub weg.“ Auch, wie viele Gäste aus dem Ausland nach Österreich kommen werden, sei ein „großes Fragezeichen.“ Vollends am Boden sei die Urlaubsstimmung trotzdem nicht, will eine Umfrage der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖTV) wissen.

Dieser zufolge würden mehr als 60 Prozent einen Urlaub planen, 40 Prozent davon in Österreich. Zumindest laut Umfrage steht der Inlandsurlaub hoch im Kurs. „Das gibt der Branche ein wenig Hoffnung.“ Hochgerechnet auf die Nächtigungszahlen käme man laut Fritz auf 13,3 Millionen Nächtigungen – um 24,4 Prozent weniger als im Sommer 2019.