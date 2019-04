„Wer Millionär werden will, kann es bei uns erreichen“

Nach dem 7-Uhr-Wecker, einem Liter Wasser und drei Espressi fängt der Arbeitstag von Florian Koschat an. „Es geht ins Büro, um Transaktionen und Themen des Tages zu besprechen. Danach gehört die Zeit den Kunden – bis 20 Uhr. Das umfasst Telefonate, Video-Calls, Meetings, aber auch einen Drink am Abend. Nach 20 Uhr ist Zeit für Dokumentation, E-Mails, Verträge.“

Ein 9-to-5-Job ist Investmentbanking definitiv nicht, 60 bis 80 Stunden pro Woche sind keine Seltenheit. Wer sich für das Business entscheidet, verbringt viele Abende und Nächte im Büro statt mit Freunden. Und das oft auch am Wochenende. Ganz unter dem Motto: „Money never sleeps“.

„Dafür sind die Verdienstmöglichkeiten nach oben hin offen – darin sind sich alle Investmentbanker einig. „Die Möglichkeiten in Österreich kann man nicht mit Finanzzentren wie London oder New York vergleichen“, sagen Artner und Vukovich, doch die Verdienstgrenze nach oben hin wird von jedem selber gesetzt. „Von nichts kommt nichts“, weiß Florian Koschat. Der fixe Monatslohn sei Marktdurchschnitt, die Boni für eingebrachte Deals sind die Butter am Brot.

„Größere Deals führen zu einem höheren Bonus und zu höherem Verdienst. So ist letztendlich jeder für sein Einkommen verantwortlich, was meiner Ansicht nach die Motivation bringt. Wenn jemand Millionär werden möchte, kann er es bei uns erreichen.“

Ziel: materieller Fußabdruck

Solche Aussichten sind freilich auch eine Motivation für junge Investmentbanker. Doch den Preis dafür wollen nicht viele der Generation Y zahlen, sagt Klaus Vukovich. „Als ich vor 20 Jahren angefangen habe, musste man erstmal richtig schuften, eine Durststrecke von zwei, drei Jahren überstehen und sich eine blutige Nase holen, ehe es signifikant bergauf ging. Ein solcher Biss ist bei den Jungen kaum noch vorhanden. Die Prioritäten haben sich verändert.“

Nicht so bei Erich, 29, aus Wien, der kürzlich seinen ersten Big Deal erfolgreich abgeschlossen hat. Jetzt darf er sich über einen guten Bonus freuen. „Doch es dreht sich nicht alles ums Gehalt. Das wäre zu verkürzt“, meint er. „Ich glaube nicht, dass jemand diesen Job durchhält, wenn er es nur fürs Geld macht. Was mich am Investmentbanking reizt, sind die Aufgaben und die Finanzliga, in der du dich bewegst.“

Sein Kollege Marcus, 31, nahm einst für sein Studium an einer renommierten Uni in Großbritannien einen Kredit auf, da das Stipendium nicht ausgereicht hatte. Doch die Investition in seinen Traumjob habe sich bereits bezahlt gemacht, sagt er. „Ich weiß, dass das Image des Investmentbankers ramponiert ist. Aber die Finanzwelt hat mich einfach immer schon fasziniert. Ich will mit meinem Job einen Fußabdruck hinterlassen. Das ist kein Brusttrommeln. Ich will mit dem, was ich tue, etwas bewegen. Wenn ich mit meinem Job einem Unternehmen helfen kann zu investieren, neue Arbeitsplätze zu schaffen, dann bin ich stolz. Und manchmal steht der Deal, den ich heute begleitet habe, morgen in der Zeitung. Ist das nicht cool?“