Wenn ich Chef wäre ...

Dieser Gedanke zieht sich wie ein roter Faden durch ihren beruflichen Werdegang: Maghis entschied sich für ein Studium an der FH in Unternehmensführung und bewarb sich für genau ein Praktikum – in einem der größten Konzerne des Landes, der OMV. Sie bekam es, wurde sechs Monate später – mit 21 – übernommen und arbeitete fortan im Corporate Controlling-Team der OMV.

„In meinen Jobs hatte ich das Glück, dass sie von der Abteilung hoch angesiedelt waren und so bin ich früh mit Führungskräften auf einer höheren Ebene in Kontakt gekommen. Die Vorstellung, so riesige Firmen leiten zu können, begeistert mich einfach.“

Vor Kurzem wechselte Klaudia Maghis in die Unternehmensberatung, arbeitet nun als Consultant bei der Managementberatung Horváth und Partners und bekommt wieder Einblicke in eine neue Unternehmenskultur. „Man ist als Mentee einem Mentor zugeteilt, der zwar von der Position höher angesiedelt ist, aber die Beziehung beruht sehr stark auf gegenseitigem Vertrauen. Es ist schon toll, wenn man dadurch direkt am Erfolg teilhat.“