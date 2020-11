Wenn der Tod zur Arbeit kommt

Zur Trauervertrauensperson mit Zertifikat

Oft hilft es bei Trauerfällen in Betrieben, wenn ein klarer Ansprechpartner verfügbar ist, der für den schwierigen Umgang mit diesem sensiblen Thema ausgebildet wurde. Eine Ausbildung zur Trauervertrauensperson bieten die Gewerkschaft Vida und die Rundumberatung für Betriebsräte, Behinderten- oder Jugendvertreter sowie andere interessierte Kollegen an. In drei Einheiten geht es etwa darum, wie Trauer sich äußert, was durch den Tod eines Kollegen im Team passiert und wie man damit umgehen kann, welche rechtlichen Regelungen gelten und wie Kommunikation und Krisenmanagement im Trauerfall konkret funktionieren.

An insgesamt fünf Seminartagen in drei Workshops lernen die Teilnehmer, wie sie selbst mit diesen Situationen gut umgehen, aber auch Kollegen und Vorgesetzten helfend zur Seite stehen können. Auch die Musterbetriebsvereinbarung der Gewerkschaft vida zu diesem Thema wird vorgestellt. Weitere Infos gibt es unter www.vida,at und www.rundumberatung.at.