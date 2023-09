Was eine Kündigungswelle mit betroffenen Mitarbeitern macht

Ist man nun von einer Kündigung betroffen, ob alleine oder im Kollektiv, nagt es vermutlich stark an einem. Wird der Einstieg in eine neue Firma dadurch herausfordernder?

Bei einer Kündigung leidet nicht nur der Selbstwert der betroffenen Person, sie verursacht auch Existenzsorgen. Man denkt sich: „Das könnte mir wieder passieren.“ Menschen, die im Zuge einer solchen Welle gekündigt wurden, sind sich verständlicherweise im nächsten Job nicht mehr so sicher.

Wie geht man mit Existenzsorgen um?

Bei Ängsten hilft es generell im Hier und Jetzt zu bleiben. Wir wissen nie, was als Nächstes kommt. Nur weil es in einer Firma passiert ist, bedeutet es nicht, dass es in der nächsten so sein wird – wobei auch das nie ausgeschlossen ist. Die Zukunft ist ungewiss. Was bei der Unsicherheit hilft, ist im Moment zu leben.

