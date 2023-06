Kündigungswelle: Spotify verabschiedet sich von 200 Mitarbeitern

Der schwedische Streaming-Anbieter investierte in den vergangenen Jahren Million in den Aufbau seines Podcast-Geschäfts. Die Idee war durch das höhere Engagement, das das Format bietet, mehr Werbetreibende anzulocken. Der Zeitpunkt schien gut gewählt, denn seit Anfang 2019 ist die Zahl der Podcast-Sendungen auf Spotify von etwa 200.000 auf über fünf Millionen gestiegen, so Elhabashi.

Im selben Jahr kaufte Spotify „Gimlet“ für 230 Millionen US-Dollar und 2020 „The Ringer“ für rund 200 Millionen US-Dollar. Seither ist der Wunsch weiter zu investieren wieder abgekühlt. Stattdessen bauen global Unternehmen Podcast-Stellen ab und kürzen ihre Budgets.