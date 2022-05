Warum wird Vieh über weite Strecken zum Schlachthof gekarrt, Frau Wintereder?

KURIER: Wieso wird Vieh Hunderte Kilometer zum nächsten Schlachthof gekarrt?

Doris Wintereder: Der nächstgelegene Schlachthof ist einfach oft so weit weg. Das System wurde immer weiter zentralisiert und jetzt gibt es nur mehr wenige große Schlachthöfe und dort wird das Vieh hingebracht. Der Bauer verkauft sein Vieh an einen Händler und hat dann keinen Einfluss darauf, wo es hingebracht wird, was weiter passiert.

Wie stressig ist der Transport für die Tiere?

Ich glaube, dem Rind ist es egal, ob es 100 oder 300 Kilometer fährt. Aber der Stress durch das Verladen, den Lärm, fremde Tiere, den fremden Ort, ist enorm. Das macht es aus. Da gibt es viel Verbesserungspotenzial.

Wieso wurde das System so zentralisiert?

Weil sich die wenigsten einen Schlachthof leisten können, die Investitionen sind enorm.

Sie schlachten am eigenen Hof. Wie schaffen Sie es, in diesem Geschäft nicht mitzumachen?

Wir sind für österreichische Verhältnisse groß, schlachten 200 Tiere pro Jahr, daher rentiert sich die Investition. Wir haben zum Glück Kunden, die das gute Leben der Tiere schätzen.