Warum man über das Gehalt sprechen sollte

New Work braucht New Pay

Das Entlohnungssystem des Dachsteinkönigs mag ungewöhnlich klingen und ist in dieser Form vermutlich nicht eins zu eins auf andere Unternehmen übertragbar. Doch der Fall deutet auf ein größeres Phänomen im New-Work-Zeitalter hin. Und das hat sogar einen Namen: New Pay.

Der Gedanke dahinter: Traditionell-hierarchische Organisationsformen liefern heute nicht mehr geeignete Antworten auf unsere schnelllebige und komplexe Arbeitswelt. „Was Führungsgremien in Unternehmen brauchen, sind Teams, die relativ selbstständig Marktchancen ergreifen und gemeinsam die entsprechenden Lösungen entwickeln“, sagt Martina Ernst, Gehaltsexpertin, Gründerin von Salary Negotiations und Entwicklerin von Fair & Equal Pay. Um solche selbstermächtigten Mitarbeiter zu bekommen, müsse man sich als Unternehmen heute aber auch dementsprechend positionieren. „Neben sinnstiftenden Tätigkeiten, Wertschätzung und einer Wir-Kultur ist Mitarbeitern heute Fairness in der Arbeitswelt besonders wichtig. Im sogenannten War for Talents muss ich das als Unternehmen bieten können.“