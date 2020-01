Arbeitsmarkt im Wandel: Warum der Dienstleistungssektor boomt

Wir haben die AMS-Zahlen zu freien Stellen in den einzelnen Bundesländern im Durchschnitt des vergangenen Jahres ausgewertet. Spitzenreiter unter den begehrten Mitarbeitern sind Händler, Ein- und Verkäufer: Im Ranking der Stellenausschreibungen liegen sie in fünf Bundesländern auf dem ersten Platz, in den übrigen vier auf dem zweiten.

Ebenfalls sehr gefragt – in sechs Bundesländern unter den Top 3 – sind Mitarbeiter in Hotels und Gaststätten, ausgenommen Köche und Gehilfen sowie Gebäudereiniger und Wäscher. Die Köche und Küchengehilfen wiederum sind in fünf Bundesländern die drittmeistgesuchten Arbeitnehmer. Die mit Abstand meisten Stellen waren in Oberösterreich ausgeschrieben – an erster Stelle für Mitarbeiter in der Produktion.

Zwischen 21.000 und 37.400 neue Jobs

Der Wandel am Arbeitsmarkt vollzieht sich schleichend, aber er macht sich bemerkbar. Noch schreiben Experten in ihren Prognosen, dass 2020 in Österreich ein neuer Rekordwert von 4,5 Millionen Beschäftigten erwartet wird. Unterm Strich sollen allerdings nur zwischen 21.000 und 37.400 neue Jobs geschaffen werden – hier variieren die Zahlen, je nach errechnetem Wirtschaftswachstum. Im Vorjahr wurden in Österreich allerdings noch 59.800 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Zudem erwarten Ökonomen zum ersten Mal seit drei Jahren wieder steigende Arbeitslosenzahlen. Nachdem diese 2019 noch spürbar verringert werden konnten (-9.800), prognostiziert die Synthesis Forschung GmbH im Auftrag des AMS für 2020 erstmals wieder einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 8.300.

Weniger Stellen, höheres Angebot an Arbeitskräften

Selbst wenn Betriebe im laufenden Jahr ihre Personalstände aufstocken, so werden sie mit abkühlender Konjunktur vorsichtiger in der Schaffung neuer Jobs. Darin sind sich Experten des Synthesis-Instituts und der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) einig. 2019 noch suchten Unternehmen mehr Personal als zur Verfügung stand.Laut Synthesis-Forscher Wolfgang Alteneder wird sich das Verhältnis nun umdrehen. Rund 43.700 Arbeitskräfte mehr werden 2020 nach einem Job suchen. Die Lage ist noch nicht dramatisch, AMS-Vorstand Johannes Kopf gibt Entwarnung: „Das tiefe Tal sehe ich noch nicht, eher eine moderat schwächere Entwicklung.“