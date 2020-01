Johannes Kopf: „Wir müssen uns von der Maschine abgrenzen“

KURIER: Herr Kopf, vor zehn Jahren wussten die Menschen nicht, welche Berufe es heute gibt. Wie soll man sich auf Jobs vorbereiten, die wir noch gar nicht kennen?

Johannes Kopf: Wir wissen gut, was in drei bis fünf Jahren gebraucht wird, haben aber keine Ahnung, was wir in zehn Jahren brauchen. Das macht es schwierig, sich darauf vorzubereiten. Es braucht also das Rüstzeug für lebenslanges Lernen sowie besonders jene Fähigkeiten, die uns von der Maschine abgrenzen, wie etwa das kreative Lösen von Problemen.

Welche Fähigkeiten sind künftig auf dem Arbeitsmarkt gefragt?

Eine Mischung aus vernetztem Denken und digitaler Kompetenz. Unsere „New Digital Skills“-Studie hat gezeigt: Die Digitalisierung fordert auch neue nicht-digitale Fähigkeiten. Heute muss eine Rezeptionistin, die Online-Buchungsplattformen bedient, beispielsweise auch Online-Bewertungen klug formuliert beantworten. Eine weitere Erkenntnis: Digitalisierung zu managen, ist die Aufgabe der Führungskräfte. Jede Abteilung hat zwar ihr technisches Spielzeug, aber es fehlt oft die digitale Gesamtstrategie. Zudem: Menschen brauchen ein digitales Grundverständnis, das ist eine riesige Herausforderung, und unser Bildungssystem ist erstaunlich veränderungsresistent.

Drei Tipps: Womit machen sich Arbeitnehmer fit für die Zukunft?

Erstens: mit Offenheit und Flexibilität im Denken. Zweitens: mit Lernbereitschaft und -fähigkeit. Es ist wichtig, Interesse an Weiterbildungen zu zeigen, sich abzuheben von anderen, Ideenbörsen im Unternehmen zu nutzen. Drittens: mit Interesse an Digitalisierung. Wir haben lange geglaubt, junge Leute sind Digital Natives, um die muss man sich nicht kümmern. Aber wenn ein Drucker nicht geht, weil ein Papier darinnen steckt, wird die IT-Abteilung gerufen. Hausverstand ist gefragt, IT-Grundverständnis und Interesse an Neuem.

Laut "Future of Jobs Report" des Weltwirtschaftsforums gewinnen "menschliche" Fähigkeiten an Bedeutung. Wie können Wirtschaft und Politik dies unterstützen?

Interkulturelle Kompetenz, Offenheit und Kommunikationskompetenz werden immer wichtiger. An der Schule meines Sohnes mussten alle Schüler vor 150 Leuten Abschlussvorträge halten; das gab es zu meiner Schulzeit nicht. Und an Schulen darf IT nicht nur ein Fach sein, sondern muss den Unterricht durchdringen. Schüler müssen lernen, die richtigen Fragen zu stellen, seriöse Quellen zu erkennen, Informationen zu überprüfen und einzuordnen.