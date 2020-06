Von Ederer bis Wallraff: Architekten der Arbeit

Sven Rahner präsentiert in seinem Buch "Architekten der Arbeit" eine hohe Dichte an Kapazunder: Günter Wallraff, Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, ist dabei. Auch Brigitte Ederer, aufgewachsen im Gemeindebau, eine von wenigen Frauen, die es in die oberste Managementetage geschafft haben, kommt zu Wort. Ebenso Zukunftsforscher Matthias Horx und Politikerlegende Franz Müntefering. 18 sind es gesamt, die der deutsche Politikwissenschaftler Rahner zur Arbeit der Zukunft interviewt hat. Deutlich wird: Es ist noch alles offen. Günter Walraff sagt: " Alles, was wir zurzeit anpacken oder unterlassen, kann das System als Ganzes beeinflussen. Es kann eine bessere Gesellschaft daraus entstehen, aber es kann auch in eine Brave New World à la Huxley oder in ein orwellsches Zeitalter hinübergleiten, dass uns Hören und Sehen vergehen wird."