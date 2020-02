Verdienen an der Pflege: Das Geschäft mit der 24-Stunden-Betreuung

Die Wogen schlagen hoch bei der Diskussion über die Arbeitszeit in der Sozialwirtschaft, in dieser Woche gab es sogar Warnstreiks. Von 125.000 Mitarbeitern in den Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufen ist die Rede, die eine Arbeitszeit von 35 Stunden pro Woche fordern. Doch es gibt eine weitere Gruppe von Pflegern, die nicht von KV-Verhandlungen profitiert, deren Leistungen nicht in den Zahlen der Statistik Austria zur Pflege in Österreich auftauchen, und die weit entfernt von 35-Stunden-Wochen sind: die 24-Stunden-Betreuer, die Ältere und Kranke zu Hause pflegen, mit ihnen leben.

Rechtlich ungewöhnliches Konstrukt

Die Betreuer sind fast immer Selbstständige, überwiegend aus Osteuropa, mehr als 90 Prozent Frauen. Rund 62.000 Personenbetreuer sind nach Zahlen der Wirtschaftskammer (WKO) aktiv, die Dunkelziffer dürfte höher liegen. Das rechtliche Konstrukt, mit dem sie offiziell in Österreich tätig sein können, ist ungewöhnlich.

Die Branche, die sich erst in den vergangenen Jahren aus der fast flächendeckenden Schwarzarbeit löste, ringt um Standards für Betreute und Pfleger. Denn die Nachfrage für eine individuelle Betreuung zu Hause steigt, der Wunsch nach einem Lebensabend in den eigenen vier Wänden ist groß.

Früher Schwarzmarkt, heute legales Gewerbe

Der größte Pflegeaufwand im Land ist kaum zu beziffern – ihn leisten Angehörige zu Hause, meistens Frauen, oft neben der Kinderbetreuung und eigener Erwerbstätigkeit. Eine solche Aufgabe neben einer fordernden Vollzeitstelle übernahm auch Margit Hermentin, als ihre Großmutter pflegebedürftig wurde – bis sie es nicht mehr schaffte.