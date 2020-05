Uuuuund Cut!

Mitte 2010 bewarb sich Michael Sokolar bei Kids TV, einer Fernsehproduktionsfirma, die unter anderem die Realserie mit dem sprechenden Fahrrad "Tom Turbo" produziert. Als Selbstständiger führt er seit 2011 gemeinsam mit einem Kollegen Regie. "Ich mag Kinder gerne, aber das ist nicht der Grund, warum ich bei Tom Turbo gerne Regie führe. Tom Turbo ist ein spezieller Fall, da wir viel mit Effekten arbeiten müssen. Und mit einem sprechenden Fahrrad", lächelt er.



Acht Wochen lang dauern die Dreharbeiten für die aktuelle Staffel, die aus neun Folgen zu je 25 Minuten besteht. Pro Tag werden fünf Minuten gedreht - Ende August sind die Dreharbeiten beendet. Während dieser Zeit arbeitet Sokolar mindestens 60 Stunden pro Woche. "Es ist stressig, es gibt Phasen in denen viel zu tun ist. Aber es fühlt sich nie wie Arbeit an. Genau in diesen stressigen Phasen ist es wichtig, dass der Job Spaß macht", sagt Sokolar.



Ist Michael Sokolar nicht gerade am Set im 23. Bezirk, ist er in seinem Büro im siebenten Bezirk zu finden - in einem Gemeinschaftsbüro mit anderen jungen Kreativen. "Zu Beginn habe ich von zu Hause aus gearbeitet. Ich bin damals überhaupt nicht mehr rausgekommen. Mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Es ist sehr wichtig, dass man einen Ort hat, an dem man arbeitet - nicht zu Hause", sagt er.



Sentimental lächelnd erklärt Sokolar seine Affinität zum Filmemachen: "Man taucht in eine andere Welt ein. Man liest das Drehbuch und hat bestimmte Vorstellungen, wie man es umsetzten will. Beim Dreh entwickeln sich diese Ideen neu, weil man sehr viel Input bekommt. Im Schnitt schreibt man das Buch dann zum dritten Mal." Und das braucht Geduld und Ruhe. Cholerisches Brüllen würde wahrhaftig nicht zu Sokolars Person passen.