Uni versus FH: Ähnlich, aber doch ganz anders

„Ich denke gern strukturiert, handwerklich bin ich eher patschert. Ein Studium war für mich also die logische Wahl“, erzählt Eva Wackenreuther, lacht und rückt die Brille zurecht. Die 23-Jährige mit den langen rotblonden Haaren hat einen Bachelor in Politikwissenschaft in der Tasche und gerade erst den Journalismus-Master an der FH Wien begonnen. „Dass ich an eine Uni gehe, war für mich nicht immer klar“, ergreift Johannes Nepita das Wort. Vor seinem Biologiestudium an der Uni Wien habe er eigentlich Pflege an einer Fachhochschule studieren wollen. „Rückblickend bereue ich nicht, mich umentschieden zu haben“, sagt der Wiener.

Fachhochschule oder Uni – viele junge Menschen sind nach der Matura unsicher: Was ist für mich die bessere Wahl? Klar ist: Die Uni fordert Selbstständigkeit. „An der FH wird einem organisatorisch viel abgenommen. Im ersten Semester an der Uni Wien habe ich ,Wie studiere ich’ studiert“, erinnert sich die Politologin. Eine Erfahrung, die später im Leben nützlich sein kann. Auch die wissenschaftliche Denkweise ist prägend: „Nach der Uni sind meine kritische Haltung und analytisches Denken gestärkt. Wenn ich heute etwas lese, hinterfrage ich den Inhalt“, reflektiert Nepita.