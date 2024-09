Zwischen Goldgräberstimmung und Luftangriff: Wirtschaftsmission in Lemberg abgesagt

Firmen sollen großes Interesse daran haben, Geschäfte in der Ukraine zu beginnen. Sie sprachen sogar von einer Goldgräberstimmung. Ist das nicht übertrieben?

Bis zu einem gewissen Grad ist es schon so, dass man sich positionieren sollte. Wartet man zu lange, kann es sein, dass man unter ferner liefen mitläuft. Die Gefahr besteht bei der Ukraine, weil sie das Wiederaufbau-Projekt Europas im 21. Jahrhundert sein wird. Man spricht jetzt schon von einem Investitionsbedarf von 500 Milliarden Dollar, steigend mit jedem Monat. Damit wird sie alles in den Schatten stellen, was sich irgendwo in der Nähe von Europa in den nächsten Jahrzehnten abspielen wird.

Zentrum für den Wirtschaftsaufschwung soll Lemberg sein. Warum dort?

Lemberg und die Westukraine sind tendenziell sicherer als der Ostraum. Im ersten Jahr des Krieges gab es von etlichen europäischen Großkonzernen Investitionstätigkeiten, um Produktionsstandorte vom Osten in den Westen zu verlegen. Man kann durchaus sagen, dass diese Region aktuell das Power-Haus der ukrainischen Wirtschaft ist.